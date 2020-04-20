Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 11:24 TSİ- Gündem G: Bugün 11:27 TSİ

Erdoğan'dan bayram sonrası normalleşme mesajı

Türkiye'nin corona virüsle mücadelesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası için normalleşme mesajı vererek "Çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" ifadesini kullandı.
mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede ilk kez tarih verip "Ramazan Bayramı'nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz" dedi. Virüsle mücadele sürecinde mesaisini İstanbul Huber Köşkü'nde sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabah gazetesine konuştu.

''SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KARARLARI SÜRECE KATKI YAPTI''

Cumhurbaşkanı, mücadelenin başından itibaren titizlikle yürütülen çalışmaların olumlu sonuç vermeye başladığını söyleyerek sokağa çıkma kısıtlaması kararlarının da bu sürece katkı yaptığının altını çizdi.

''HASTANELERDE YATAK KAPASİTESİNDE SIKINTI YAŞANMIYOR''

Hastanelerde yatak kapasitesinde sıkıntı yaşanmadığını da belirten Erdoğan, maske ve tulum başta olmak üzere tıbbi malzemelerde sorun olmadığını da kaydetti.

ALGORİTMALARIN OLUMLU YÖNDE EVRİLDİĞİNİ İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan virüs verilerini de değerlendirerek algoritmaların olumlu yönde evrildiğini ve belli bir zaman içinde netice alınacağını işaret etti.

BAYRAM SONRASI NORMALLEŞME MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mücadelede netice alınmasının hedeflendiği tarih olarak da Ramazan Bayramı'nı işaret etti.

Bugün 11:24 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması mask
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım! mask
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım!
Bakan Koca, vaka sayısını açıkladı! mask
Bakan Koca, vaka sayısını açıkladı!
Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı mask
Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'bahar' uyarısı! mask
Sağlık Bakanı Koca'dan 'bahar' uyarısı!
Kocaeli'de kaç kişi yardım alacak? mask
Kocaeli'de kaç kişi yardım alacak?
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL