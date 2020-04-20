Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı

Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.