Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki bir binada yaşayan kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Kartepe İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile 3 katlı 12 daireli bina izolasyona alındı. Binanın giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.
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Kartepe'de testi pozitif kişinin yaşadığı binada izolasyon kararı
Kartepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin yaşadığı 3 katlı 12 daireli bina, tedbir amacıyla izolasyona alındı.
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Muhabir Demirören Haber Ajansı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz