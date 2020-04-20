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Otomotiv fabrikalarında üretim yeniden başlıyor

Koronavirüs nedeniyle üretime ara veren bazı firmalar yeniden faaliyet geçiyor
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Corona virüsü nedeniyle otomotiv sektöründe mart sonundan itibaren çoğu fabrikada üretim araları verilirken, bu aralar bazı fabrikalarda Avrupa’da olduğu gibi 11 Mayıs’a kadar uzamış durumda. Ama yine Avrupa’ya paralel bazı fabrikalarda üretim başlarken bazıları ise bugünden itibaren yeniden faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

FAALİYETE GEÇİYOR

Geçen hafta tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksama nedeniyle Tofaş üretime verdiği arayı 4 Mayıs, Toyota ise 11 Mayıs'a uzatırken, Mercedes-Benz, Honda, Hyundai Assan, Otokar, Karsan ve Türk Traktör ise üretim aralarını bitirerek bugünden itibaren gerekli tedbirleri alarak kademeli olarak yeniden faaliyete geçiyor. Anadolu Isuzu ise 13 Nisan'da yeniden üretime başlamıştı.

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