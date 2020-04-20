Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 12:08 TSİ- Yaşam G: Bugün 12:10 TSİ

Türk Telekom’dan eve teslim SIM kart

Türk Telekom, Covid19’a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor.
mask

Türk Telekom, Covid19’a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerine çözümler üreten Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.

KENDİNİZE UYGUN TARİFE

Türk Telekom, sunduğu avantajlı tarifelerle 2019’un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom’un sunduğu Efsane Portföy’deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor:

1000dk +1000sms + 8GB: 29TL

1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL

1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL

Bugün 12:08 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Türk Telekom’dan eve teslim SIM kart mask
Türk Telekom’dan eve teslim SIM kart
Tüpraş'ın robotik kodlama sınıfları siperli maske üretiyor mask
Tüpraş'ın robotik kodlama sınıfları siperli maske üretiyor
Aksigorta, dijital altyapısıyla müşteri memnuniyetini arttırdı mask
Aksigorta, dijital altyapısıyla müşteri memnuniyetini arttırdı
COVID-19 salgını sürecinde kriz yönetimi nasıl olmalı? mask
COVID-19 salgını sürecinde kriz yönetimi nasıl olmalı?
SEDAŞ ekipleri görev başında mask
SEDAŞ ekipleri görev başında
Vestel’den Kanser tedavisi gören çocuklara destek mask
Vestel’den Kanser tedavisi gören çocuklara destek
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL