Türk Telekom’dan eve teslim SIM kart

Türk Telekom, Covid19’a karşı önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulabilmesi için yeni abonelerinin SIM kartlarını evlerine ulaştırıyor. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla müşterilerine çözümler üreten Türk Telekom, evde kalma çağrısı yapılan bu günlerde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. Yeni hat başvurusu yapmak ya da GSM hattını Türk Telekom’a taşımak isteyen müşteriler, başvuru işlemlerini evlerinden çıkmadan turktelekom.com.tr veya Türk Telekom Online İşlemler uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom yeni SIM kartları en kısa sürede ve ek ücret talep etmeksizin müşterilerinin evlerine teslim ediyor.

KENDİNİZE UYGUN TARİFE

Türk Telekom, sunduğu avantajlı tarifelerle 2019’un en çok tercih edilen mobil operatörü olarak müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Yüksek fatura ödemeden özgürce telefonda konuşmak ya da internet kullanmak isteyen herkes, Türk Telekom’un sunduğu Efsane Portföy’deki en uygun fiyatlarla kendilerine uyan tarifeyi seçebiliyor:

1000dk +1000sms + 8GB: 29TL

1000dk + 1000sms + 12GB: 35TL

1000dk + 1000sms + 20 GB: 45TL