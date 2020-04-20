"En ufak gevşemede bulaşma hızı artabilir"

Türkiye'de korona virüs vaka artış sayısında azalma olduğuna dikkat çekildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri de söz konusu orandaki azalmanın önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekerek kuralla sıkı sıkıya uyma çağrısında bulundu.

Milliyet'te yer alan haber göre, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Vaka artış hızımız yavaşladı. Tedbirler sıkı sıkıya uygulanırsa iyi günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"EN UFAK GEVŞEMEDE BULAŞMA HIZI ARTABİLİR"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise "Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız giderek düşer. Iyi gidiyoruz ama rehavete kapılmamalıyız. Evde kalmak etkili oluyor." şeklinde konuştu. Özlü, sözlerinin devamından bir uyarıda bulunarak "En ufak gevşemede tekrar bulaşma hızı ve vaka artabilir." dedi.

"İKİNCİ DALGANIN GELMEMESİ İÇİN"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan, salgına ilişkin "Vaka artış hızımız iki haftalık süreçte yüzde 14'ten yüzde 4'e geriledi. İkinci dalganın gelmemesi için tedbirleri taviz vermeden uygulamaya devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

EN DÜŞÜK ARTIŞ HIZI

Vaka sayılarındaki orana dikkat çekerek 3 Nisan'dan bu yana en düşü verilerin alındığını ifade eden İnan, sözlerini şöyle noktaladı: "Geçtiğimiz gün toplam 40 bin 520 test yapılırken vaka artış hızı yüzde 4.8 oldu. Bu oran test sayısının artmasına rağmen 3 Nisan'dan bugüne kadar geçen sürede en düşük artış hızı olarak kaydedildi."