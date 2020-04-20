Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 Nisan ile 12 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 kilo 190 gram esrar, 1 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 218 gram esrar ve 7.2 gram metamfetamin Hint keneviri ele geçirildi.