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Kaya: İş dünyasında ağır sonuçlar göreceğiz

Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı, "Kısmi destekler devam etmezse, iş dünyasında ağır sonuçlar göreceğiz. Destek paketlerin çıkması gerekiyor" dedi.
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Kocaeli Sanayici İş Adamları Derneği (KOSİAD) Başkanı aynı zamanda Toyota Kaya Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya, pandemi sürecinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Kaya, “Pandemi sonrası Türkiye için çok ciddi bir fırsat doğabilir. Kocaeli alt yapısı ile endüstri anlamında üretim merkezi olarak ön plana çıkabiliriz” dedi.

YENİ DESTEK PAKETLERİ AÇIKLANMALI

İş dünyası zor bir süreçten geçtiğini belirten KOSİAD Başkanı Atalay Kaya, “Ciddiye alınması gereken bir salgınla karşı karşıyayız. Tüm dünyanın alarm verdiği bir salgınla mücadele ediyoruz. Hükümetimizin aldığı kararlar var. Biz KOSİAD olarak bu süreçte üyelerimiz içerisinde dijital bir anket çalışması yaptık. Kısmi destekler devam etmezse, iş dünyasında ağır sonuçlar göreceğiz. Destek paketlerin çıkması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE VE KOCAELİ İÇİN ÇOK CİDDİ FIRSAT OLABİLİR

“Doğru kaynaklar doğru şekilde kullanılırsa Türkiye, dünyanın üretim üssü olabilir. Bizim gibi STK’lar ve odaların taleplerinin önünün açılması lazım ve üretim alanlarının genişlemesi gerekiyor. Bu pandemi sonrası Türkiye için çok ciddi bir fırsat çıkartılabilir. Kocaeli alt yapısı ile endüstri anlamında bu süreci iyi değerlendirebilirsek ön plana çıkabiliriz”

HAZİRAN AYI GİBİ PAZAR HAREKETLENECEKTİR

“İnsanlar için artık lüks olmayan ve kesinlikle ihtiyaç haline gelen otomobil sektöründe yeni bir dönem olacağını düşünüyorum. Üretimler biliyorsunuz durdu. Pandeminin ortadan kalkması ve virüs kontrol altına alınmasıyla sektörün normale döneceğini ve piyasanın hareketleneceğini düşünüyorum. Pazar da potansiyel var pandemi krizinin gündemden düşmesi lazım. Biz Haziran ayı gibi pazarın hareketleneceğini yılın ikinci yarısında otomotiv sektörünün hareketlendiğini düşünüyoruz”

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