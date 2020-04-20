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Belediye başkanı direksiyon başına geçti

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı sonrasında yapılan çalışmalarda belediye ekiplerine destek verdi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri her gün sabahın ilk ışklarından itibaren çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın talimatları doğrultusunda devam eden çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri dezenfekten ekipleri, Sosyal Yardım İşleri, Alo Evlat Sağlık Kulübü – Vefa Destek ekipleri koordineli olarak çalışarak Kartepelilerin hizmetine koşuyor. 

ATLATACAĞIZ

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağında mahalle, cadde, sokak temizlikleri için sahada olan Kartepe Belediyesi ekiplerine Başkan Kocaman’da eşlik ederek destek verdi. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu süre zarfında Kartepelilere hizmet için çalışan ekiplerini ziyaret ederek, yapılan çalışmalarda yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kıymetli hemşehrilerimizin sağlığı için çalışma arkadaşlarımız gece gündüz demeden dezenfekte çalışmalarına devam ediyorlar.  Bu zor günleri tedbirlere uyarak atlatacağız” açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

(2)
02

Çakırr - iyi günler. BEN Karatepe mahallesinde oturuyorum temizlik aracı görmedim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:44
01

Garip - Ne guzel işte baskanlik yapacagina soforluk yapsin ise yarasin sizde haber diye bunu yayinlayin ne gunlere kaldik.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:21

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