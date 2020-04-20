Hayat ne zaman normale dönecek? İşte cevabı...

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) corona virüsünün zirve noktası ve normalleşme dönemine ilişkin tahminler içeren bir rapor hazırladı.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar'ın hazırladığı ‘Covid-19 salgınında Türkiye'de zirve noktası ve normalleşme döneminde kademeli geçiş zamanı tahminleri' raporuna göre mevcut durumda corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi haziran ortasında ise hayatın normalleşmesi bekleniyor.
İYİ SENARYO: MAYISIN İKİNCİ HAFTASI TEDBİRLER GEVŞEYECEK
Katılaştırılmış senaryoya (iyimser) göre ise mayısın ikinci haftası tedbirler gevşetilecek, mayıs sonunda ise normalleşme başlayacak.
Gevşetilmiş senaryoya (kötümser) göre ise temmuz ortası tedbirlerin gevşetilmesi ağustos başında ise normalleşmenin başlaması bekleniyor.
Senaryolar salgının pik noktasında olası hasta sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı rakamlarına göre değişiyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Kara pençe lakabı Kara - Bence üzerinden tam bir yaz sıcakları geçmesi gerekir istatistikler bu virüsün sıcaktan öleceğini anlatıyor
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.