Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:32 TSİ- Gündem G: Bugün 13:37 TSİ

Hayat ne zaman normale dönecek? İşte cevabı...

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) hazırladığı rapora göre corona virüsüne karşı hayatın ne zaman normalleşeceğine ilişkin senaryolar hazırlandı. Vaka sayıları tahminlerine göre iyi senaryoda mayıs sonunda hayatın normale dönmesi, kötü senaryoda ise ağustos başında hayatın normalleşmesi bekleniyor.
mask

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) corona virüsünün zirve noktası ve normalleşme dönemine ilişkin tahminler içeren bir rapor hazırladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Türkmen Göksel ve Doç. Dr. Yetkin Çınar'ın hazırladığı ‘Covid-19 salgınında Türkiye'de zirve noktası ve normalleşme döneminde kademeli geçiş zamanı tahminleri' raporuna göre mevcut durumda corona virüsüne karşı alınan tedbirlerin haziran başı gevşetilmesi haziran ortasında ise hayatın normalleşmesi bekleniyor.

İYİ SENARYO: MAYISIN İKİNCİ HAFTASI TEDBİRLER GEVŞEYECEK

Katılaştırılmış senaryoya (iyimser) göre ise mayısın ikinci haftası tedbirler gevşetilecek, mayıs sonunda ise normalleşme başlayacak.

Gevşetilmiş senaryoya (kötümser) göre ise temmuz ortası tedbirlerin gevşetilmesi ağustos başında ise normalleşmenin başlaması bekleniyor.

Senaryolar salgının pik noktasında olası hasta sayısı ve yoğun bakım ihtiyacı rakamlarına göre değişiyor.

Bugün 13:32 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Kara pençe lakabı Kara - Bence üzerinden tam bir yaz sıcakları geçmesi gerekir istatistikler bu virüsün sıcaktan öleceğini anlatıyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 13:44

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

İzmit Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını kapılarına götürdü mask
İzmit Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını kapılarına götürdü
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması mask
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması
Kocaeli'de 77 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 77 firma eleman arıyor
KOÜ öğrencisi hayatını kaybetti mask
KOÜ öğrencisi hayatını kaybetti
Acil plazmaya ihtiyaç var! mask
Acil plazmaya ihtiyaç var!
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım! mask
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!

GALERİ

Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek mask
Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL