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Katırcıoğlu: Ülkece bunun üstesinden geleceğiz

Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve görüşlerini bir TV ekranında değerlendirdi.
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Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu Kocaeli’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları ve görüşlerini bir tv ekranında dile getirdi. Katırcıoğlu, “Bugüne kadar pek çok sorunun üstesinden geldik. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Hemşehrilerimiz sabretsin, bunun da üstesinden geleceğiz” dedi.

"ATLATACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Türkiye’nin Avrupa’dan çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Katırcıoğlu, “Çok yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız. Dikkatli olmamızda fayda var. En önemli konu virüsün yayılımını yavaşlatmak. Kontrolü elden bırakmamamız lazım. Bu sorunun üstesinden milletimizin ve devletimizin gücüyle geleceğiz. Bugüne kadar pek çok sorunu aştık. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Allah’ın izniyle en hatasız şekilde bunu da atlatacağımıza inancım tam” değerlendirmesini yaptı.

"HİÇBİR ÜLKE BU SAVAŞI TEK BAŞINA VEREMEZ"

Birçok kişinin artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı fikrine katıldığına ve nasıl bir küresel siyasi düzenin ortaya çıkacağının belirsizliğini koruduğuna işaret eden Katırcıoğlu, şöyle devam etti: "Bu durum ya bizleri birbirimize daha fazla yaklaştıracak ya da gittikçe yabancılaşan dünyada birbirimize daha da yabancılaştıracaktır. Bugün yapacağımız seçimler önümüzdeki on yıllarda insanlığımızın durumunu belirleyecektir. BM bu krizi, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana 'karşılaştığımız en zorlu kriz' olarak nitelendirmiştir. Hiçbir ülke bu savaşı tek başına verebilecek durumda değil.”

"TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR"

Avrupa’nın durumu ortada, hastalara bakış açısı ortada maalesef diyen Katırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Fransa’da kalp rahatsızlığı nedeni ile yoğun bakımda yatan vatandaşımız Zekeriya Kılınç, Korona virüs bahanesiyle ölüme terk edildi. Dış işleri Bakanımız ve Bakanlık yetkililerimizin girişimleri neticesinde Türkiye’den yollanan ambulans uçak ile vatandaşımız Türkiye’ye getirildi ve tedavisine devam ediliyor.”

"KOLAYLIKLAR DİLİYORUM"

Kocaeli’de Büyükşehir Belediyemizin Korona virüs tedbirleri kapsamında, %50 kapasite ile çalışarak zor günler geçiren Minibüs ve Otobüsçü esnafımızın yakıt giderlerinin karşılanması için 16 MİLYON TL destek ödemesi yapacağını aktaran Katırcıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti. “Bu ve benzeri birçok sosyal yardım ve destek çalışmaları yapılmakta. Bu kapsamda başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve İlçe Belediye Başkanlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Ayrıca VEFA sosyal destek gruplarının çalışmaları da tüm ülke genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de devam ediyor. VEFA SDG bünyesinde çalışan tüm personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.”

"ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN"

Sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz, gıda ve temizlik sektörlerinde vazife yapanlar başta olmak üzere bu süreçte insanlarımıza destek olmak için canla, başla hizmet veren herkese şükranlarımı sunan Katırcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı. “Korona virüs salgınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hareketi azalt, izolasyonu artır! Diyoruz. Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız! Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

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