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30 bini aşkın işçi iş başı yaptı

Gebze'de bulunan organize sanayi bölgelerinde 30 bini aşkın işçi bugün yeniden iş başı yaptı. 23 Mart’ta üretim faaliyetlerine bir süre ara veren Honda Türkiye ise bugün yeniden üretimlerine başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Gebze'de bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bini aşkın işçi bugün yeniden iş başı yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu geçerli olmak üzere uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası genelge şartlarına uymayan birçok sanayi kuruluşu bugün itibariyle üretimlerine yeniden başladı. Gebze bölgesinin en büyük iki organize sanayi bölgesinde 30 bini aşkın işçi yeniden üretimde ki görevlerine döndü.

SOKAK KISITLAMASINDA YAKLAŞIK 90 FİRMA ÇALIŞTI

Konuyla ilgili açıklama yapan Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, “Organize sanayi bölgemizde 189 firma bulunuyor. Bugün itibariyle 25 bin işçi sanayi bölgemizde çalışmaya devam ediyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yaklaşık 90 firmamız faaliyetini sürdürmüştü. Önümüzdeki süreçte uygulanması düşünülen sokağa çıkma kısıtlamaları için de biz katılımcılarımızın taleplerini topluyoruz. Sokağa çıkma uygulamasında faaliyetini sürdürmek isteyen katılımcıların başvurularını almaya devam ediyoruz” dedi.

BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Çayırova'da bulunan Honda Türkiye, korona virüs salgınının etkisiyle fabrikadaki üretim operasyonlarını 23 Mart’ta geçici olarak askıya almıştı. Firmanın gerekli tedbirleri alarak bugün itibariyle yeniden faaliyetlerine başladığı öğrenildi.

Bugün 14:21 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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