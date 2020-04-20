Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Tekoloji Transfer Ofisi ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından 22 Nisan 2020 Çarsamba günü 14:30’da COVID-19 sempozyumu düzenlenecek. Zoom video konferans toplantısı Prof. Dr. Gülfer Okumuş tarafından hastalıkla ilgili kısa bilgiler ve sahadaki ihtiyaçlar konusunda bilgi aktarımı ile başlayacak. Ardından Abdi İbrahim AbdiBIO Biyoteknoloji Müdürü Ramazan Karaduman, SARA-CoV2’ye karsı ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları değerlendirilecek. Son olarak Prof. Dr. Fikret Adaman COVID-19 salgını sonrası ekonominin gidişatı, de-growth ve sürdürülebilirlik kavramları tartışılacak. Bölgemizdeki sanayiciler, kurumlar ve ilgilenenlerin faydalanması beklenen zoom toplantı için https://us04web.zoom.us/j/ 7786940321 linki kullanılabilir.
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GTÜ'den COVID-19 sempozyumu
GTÜ tarafından düzenlenen ‘Covid-19 ve Ötesi’ başlıklı video konferans sempozyumunda bilim insanları, dünyayı etkisi altına alan salgını ve sonrasında ortaya çıkacak muhtemel gelişmeleri tartışacak.
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Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz