Tüm takımlar zorunlu olarak dağılıp evlere kapanırken, teknolojinin nimetlerinden yararlanan teknik direktörler, tüm futbolcularını online olarak bir bir takip ederek verileri topluyor ve bireysel idmanlarını sürdürüyor. Şu anda idmanı yapamasalar bile bireysel çalışmalarını sürdüren futbolcular formunu koruyor. 3.Lig 2.Grup’ta 14 puan farkla lider olan ve şampiyonluğuna ramak kalan Kocaelispor’da da teknik adam Selahaddin Dinçel bu sistemi uyguluyor. Geçtiğimiz hafta sonuna kadar tempoyu yüksek tutan Dinçel, tabii ki yükleme yapmıyor ama formda kalmaları için futbolcularını kontrol ediyor. Bugünden itibaren tempo düşüren takımda çalışmalara bu şekilde devam edecek. Haziranda liglerin Antalya’da oynanması öncesinde takım birlikte idman yapma imkanı da bulacak.
Bugün 14:40 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 17:12 TSİ
Yanlış duymadınız: Kocaelispor idman yapıyor!..
Selahaddin Dinçel, Kocaelispor'lu tüm futbolcularını online olarak bir bir takip ederek verileri topluyor ve bireysel idmanlarını yaptırıyor
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz