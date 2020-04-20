Edinilen bilgi ve iddialara göre Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi Adnan Menderes Caddesinde ikamet eden 60 yaşındaki Fatma A. isimli kadın kaldırımdan giderken bir anda yola inmesi üzerine yoldan geçmekte olan TIR’ın çarpması sonucunda yaralandı.
GÖZALTINA ALINDI
TIR’ın dorsesine çarpması sonucunda yere düşen yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar fark etmesi üzerine 112 sağlık ekibi ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yerde yatan 60 yaşındaki Fatma A’nın ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılırken TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz