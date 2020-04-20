Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 15:51 TSİ- Gündem G: Bugün 15:54 TSİ

İşte Türk yapımı entübe cihazları

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı. Dev hastanenin ilk etabının açılışı yapılırken koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Törende konuşan Bakan Varank da Mayıs sonuna kadar beş bin cihazın üretilmiş olacağını belirtti.

Bugün 15:51 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(3)
03

Tekin 41 - KOPYALA YAPISTIR.HAYIRLI OLSUN.DIS ULKELWRE SATILSIN.PATENT ALINSIN.YERLI VE MILLI OLSUN.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 17:35
02

Baybars - Kötü komşu adamı mal sahibi yapar dedikleri bu olsa gerek.Yıllarca cebimizi soyan batılı ülkeler şimdi avcunu yalasın.Emeklerine sağlık herkesin Allah razı olsun çok güzel oldu.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 17:27
01

erol demirbek - YERLİ OLMASI ÇOK İYİ BİR ŞEY PARA BİZDE KALIR

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Nisan 16:00
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi mask
Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi
Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak mask
Kral Şakir’in karikatüristi İzmitli çocuklarla buluşacak
İzmit Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını kapılarına götürdü mask
İzmit Belediyesi vatandaşların acil ihtiyaçlarını kapılarına götürdü
"En ufak gevşemede bulaşma hızı artabilir" mask
"En ufak gevşemede bulaşma hızı artabilir"
Otomotiv fabrikalarında üretim yeniden başlıyor mask
Otomotiv fabrikalarında üretim yeniden başlıyor
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması mask
İzmit Leyla Atakan Caddesi’nde yol bakım ve onarım çalışması
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!

GALERİ

30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL