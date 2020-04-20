Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hastanede gerçekleştirilen törene, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yetkililer katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile bağlandı. Dev hastanenin ilk etabının açılışı yapılırken koronavirüsle mücadeleye güç katacak olan hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı. Törende konuşan Bakan Varank da Mayıs sonuna kadar beş bin cihazın üretilmiş olacağını belirtti.
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İşte Türk yapımı entübe cihazları
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı hizmete açılırken dev hastanede yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazları da yerini aldı.
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Yorumlar
(3 )
Tekin 41 - KOPYALA YAPISTIR.HAYIRLI OLSUN.DIS ULKELWRE SATILSIN.PATENT ALINSIN.YERLI VE MILLI OLSUN.
Baybars - Kötü komşu adamı mal sahibi yapar dedikleri bu olsa gerek.Yıllarca cebimizi soyan batılı ülkeler şimdi avcunu yalasın.Emeklerine sağlık herkesin Allah razı olsun çok güzel oldu.
erol demirbek - YERLİ OLMASI ÇOK İYİ BİR ŞEY PARA BİZDE KALIR
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