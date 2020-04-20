Yahya Kaptan Koleji, uzaktan eğitimle 12'den vurdu

2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde açılan Yahya Kaptan Koleji ilk yılında birçok sınıf grubunda kontenjan kapatarak döneme başladı. Bünyesinde İlkokul ve Ortaokul bulunduran Yahya Kaptan Koleji Kovid-19 salgın süresince uyguladığı Uzaktan Eğitim Programı ile yine hedefi 12 den vurdu.

ÖĞRENCİLER MOTİVE EDİLİYOR

KOVİD-19 salgın süresince okulların tatil edilmesinin ilk gününden itibaren hızlıca organize olan kurum uyguladığı Uzaktan Eğitim Programı ile adeta okullar devam ediyormuş gibi maksimum memnuniyet ile eğitime devam ediyor. Kurum yöneticilerinden Çiğdem Horoz, ”İlkokulda tüm sınıf öğretmenlerimiz, yabancı dil ve yetenek öğretmenlerimiz okulda uyguladıkları ders programını evlerde uygulatıyorlar. Etkinlikler, videolar ve uzaktan canlı dersler her gün düzenli yapılıyor, ödevler verilip kontrol ediliyor, yoklama alınıp projeler ile öğrencilerin motive olmaları sağlanıyor."

"DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKMADIK"

“Benzer programı ortaokulda da uyguluyoruz. Özellikle LGS hazırlık öğrencilerimizin programlarında disiplini elden bırakmadık. Sabah yoklama ile kalkan öğrenciler 90 soru çözdükten sonra yapamadıkları soruları öğretmenler ile çözümlüyorlar. Yemek arasından sonra tekrar yoklama ile derse oturan öğrenciler, öğleden sonra kurum öğretmenleri ile canlı derslere katılarak konu anlatımı ve ders tekrarı yapıyorlar. Kendi serbest zamanlarında yaptıkları çalışmalar ile birlikte tüm yapılan çalışmalar gün sonunda Danışman Öğretmenlerine rapor şeklinde sunuluyor. Ayrıca haftada 2 gün online ve offline deneme sınavları ile tüm öğrencilerimiz sıralamasını Kocaeli ve Türkiye genelinde görebiliyorlar. “

KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

“Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi bu bir tatil değil uzaktan eğitim sürecidir. Kurumumuz öğrencilerini evde değil okuldaymış gibi hissettirerek süreci başarı ile götürmüştür. Tabi bu sürecin başarılı olmasındaki avantajlarımızdan biri, tek tek her biri soruyu uzaktan çözme özverisini gösteren öğretmenlerimiz diğeri ise bu süreçte öğrencisini takip etmekten yorulmayan velilerimizdir. Sizlerin aracılığı ile kendilerine teşekkür etmek isterim. Bizler bu salgını yeneceğiz, okullarımız tekrar açılacak ve kaldığımız yerden devam edeceğiz.”