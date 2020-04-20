İnşaat ustası koronaya kurban gitti

Derince'de yaşayan Mehmet Şabanoğlu (76) koronavirüs nedeniyle 20 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Emekli inşaat ustası Şabanoğlu hastanede uygulanan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Şabanoğlu'nun cenazesi Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.