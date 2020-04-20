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İnşaat ustası koronaya kurban gitti

Derince'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Şabanoğlu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Derince'de yaşayan Mehmet Şabanoğlu (76) koronavirüs nedeniyle 20 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Emekli inşaat ustası Şabanoğlu hastanede uygulanan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Şabanoğlu'nun cenazesi Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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