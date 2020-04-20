Derince'de yaşayan Mehmet Şabanoğlu (76) koronavirüs nedeniyle 20 gündür Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Emekli inşaat ustası Şabanoğlu hastanede uygulanan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Şabanoğlu'nun cenazesi Derince Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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İnşaat ustası koronaya kurban gitti
Derince'de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Şabanoğlu koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz