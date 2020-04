Vadi Et siparişlerinizi kapınıza getiriyor!

Başiskele Yuvacık Yeşilyurt Mahallesi Galip Eronoğlu Caddesi TED Koleji karşısında faaliyet gösteren, et ve süt ürünlerinin yanı sıra, bakliyattan organik meyve ve sebzelere kadar aklınıza gelebilecek ve gelmeyecek pek çok gıda ürününü temin edebileceğiniz Vadi Et ve Süt Ürünleri, bu ürünleri bir telefonla kapınıza kadar getiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların ayağına giden Vadi Et ve Süt Ürünleri, müşterilerini şaşırtan, örneği olmayan bir şekilde gerçekleştiriyor. Mağazasının içinde çalışan tüm personel, bir pandemi hastanesinde çalışırmışçasına korunaklı giyiniyor. Günlük kullan at tulum, yüzü kapatan koruyucu siper, maske ve eldivenler ile görev yapan mağaza personelinin yanı sıra, evlere sipariş götüren personel de benzer şekilde giyiniyor. Hem müşterinin hem de personelin sağlığının düşünüldüğü mağazada, her siparişte bir çift eldiven ve maske değiştiriliyor.

YÜZDE 80 ORGANİK, YÜZDE 20 DOĞAL

Yüzde 80’ni organik, yüzde 20’si ise doğal ürünlerden oluşan Vadi Et ve Süt Ürünleri, 200 TL ve üzeri alışverişlerde 5 dağıtım aracı ve 5 personeliyle bu ürünleri vatandaşların evlerine özel koruyucu kıyafetlerle götürüyor, siparişi teslim ettikten sonra ise eldiven ve maskesini çöpe atıp, mağazaya geri dönüyor. Sadece Başiskele değil, İzmit, Derince, Gölcük, Kartepe ve Körfez ilçelerine de evlere servis hizmeti veren Vadi Et ve Süt Ürünleri, mağazaya gelemeyip, alacağı ürünleri göremediği için müşteri memnuniyetini sağlamak adına etin, meyve ve sebzenin ve benzeri tüm ürünlerin en iyisini seçip evlere ulaştırıyor. Müşteri memnuniyetini ve hijyeni en iyi şekilde sağlayan Vadi Et ve Süt Ürünleri, personelden aldığımız bilgiye göre siparişleri yetiştirmekte zorlanacak kadar yoğun ilgi görmeye başlamış. Personel, bunu da hem koruyucu kıyafetlerine hem de kusursuz ürünlerin müşteriye iletilmesine bağlıyor.

KUSURSUZ ÜRÜNLER MÜŞTERİYİ ŞAŞIRTIYOR

Personel, koronavirüs salgınına karşı bir sağlık personeli ne giyiyorsa aynı şekilde tedbirli kıyafetler giyerek hem kendi sağlıklarını hem ailelerinin sağlığını hem de müşterilerin sağlığını tehlikeye atmamaktan oldukça memnun. Müşterilerden hem ürünler hem de tedbirleri nedeniyle sık sık övgü aldıklarını belirten personel, “Çalışma ortamımızın bu denli korunaklı olması ve korunaklı kıyafetlerimizin evlerimize sağlıklı şekilde gitmemize olanak tanıması bizlerin gönül rahatlığı ile çalışmamızı sağlıyor. Üzerimizdeki tulumlar kullan at tulumlar, günlük değiştiriyoruz. Eldiven ve maskeleri ise her sipariş sonrası atıyor ve yenisini takıyoruz. Siparişlerini götürdüğümüz evlerin pek çoğundan ikinci kez sipariş için arandık ve her birinden teşekkür aldık. Öyle ki bir müşterimiz, ‘Biber hiç mi buruşuk olmaz, domatesin üzerinde tek bir leke, çürüme olmaz mı?’ diyerek şaşkınlığını ortaya koymuştu. Sağlıklı bir ortamda çalışmak ve müşterilerden şikayet değil, övgü almak bizleri mutlu ediyor” dedi.

SOĞUK ZİNCİR ARAÇLARIYLA EVLERE SERVİS

Vadi Besicilik, Vadi Tavuk Çiftliği, Gürpınar Su, Yuvacık Su ve Günebakan Kız Öğrenci Yurdu’nun sahibi olan, 20 yıldır bu kentin ekmeğini yiyen ve karşılığında bu kente önemli hizmetleri olan Cezmi Çiçek’in prestij projesi olarak geçtiğimiz yıl hizmete soktuğu Vadi Et ve Süt Ürünleri Mağazası’ndan sık sık alışveriş yapanlar, hangi ürünü isteyeceğini bildiğinden telefonla sipariş yolunu seçiyor. Ürünleri görüp internetten sepetine ekleyerek alışveriş yapmayı tercih edenler ise sanal mağazayı kullanıyor. Hem kapıda kartla veya parayla hem de sanal mağaza üzerinden ödemesi peşin gerçekleştirilerek, Vadi Et ve Süt Ürünleri’nden sipariş vermek mümkün. Sipariş için soğuk zincir araçlarıyla saat 17.00’ye kadar evlere servis yapılıyor.

NASIL SİPARİŞ VERİLİR?

Dilden dile yayılarak referansla yoğun ilgi görmeye başlayan Vadi Et ve Süt Ürünleri’nden etin en iyi yerini, sütün en tazesini, meyve ve sebzenin en organik olanını, kısacası en organik ve en doğal ürünleri, mağazaya gitmeden en hijyenik koşullarda kapınıza kadar getirtmek istiyorsanız; yapmanız gereken çok basit: 0538 231 53 25-0535 269 58 00 ve 0262 502 38 03 numaralı sipariş hatlarını arayabilir; www.vadietvesuturunleri.com.tr adresinden Vadi Et ve Süt Ürünleri’nin sanal mağazasına girerek dilediğiniz ürünü sepetinize ekleyip, 200 lira ve üzeri alışveriş yapabilirsiniz.