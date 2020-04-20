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Evinin ardiyesinde kendini astı!

Kandıra Hediyeli köyünde çiftçilikle uğraşan 80 yaşındaki Hüseyin Kaner evinin ardiyesinde kendinin iple asarak yaşamına son verdi. 

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kandıra Hediyeli Köyünde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Hüseyin Kaner (80) evinin ardiye bölümünde kendini iple asarak intihar etti. Kener'i ipte asılı gören eşi, ipi kestikten sonra durumu sağlık ekiolerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapışan kontrollerde Kaner'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerşne gelen jandarma ekiolerince yapılan inceleme işlemlerinin ardından Kaner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Hüseyin Kaner'in cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Evli ve 5 çocuk babası olan Kaner'in cenazesi Hediyeli Köyünde toprağa verildi.

Bugün 17:05 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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