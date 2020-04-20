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İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı

İzmit Hacıhasan Mahallesi’nde bulunan bir binada görülen ağaç sansarları panik yarattı. Bina sakinleri yetkililere ulaşmaya çalışsa da, yetkililer tarafından olumlu dönüş olmamasına tepki gösterildi.  

Nazım Özgün Erbulan
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Edinilen bilgilere göre İzmit Hacıhasan Mahallesi Rıdvan Alyörük sokak üzerinde bulunan Halk Apartmanı’nda görülen ağaç sansarı panik yarattı. Cuma gecesi itibariyle ortaya çıkan sansarlar nedeniyle bina sakinleri yetkililere haber verdiyse de olumlu bir dönüş olmadı. Geceleri camlara gelip vuran, evlere girmeye çalıştığı öğrenilen ağaç sansarları ile ilgili bina sakinleri bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.

“CAMA VURUYORLAR”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan bina sakini Onur Aksoy,  “3-4 tane sansar var. Muhtar da ben de ayrı ayrı yetkilileri aradım ancak kimse bu konuyla ilgilenmediler. Cuma gününden beri buradalar. Akşam olunca ortaya çıkıyorlar. Cama kadar geliyorlar. Sabaha kadar çocuğumun odasının camına gelip vuruyorlar. Eve girmeye çalışıyorlar. Sadece muhtarımız ilgilendi” dedi.

“BİR AN ÖNCE ÇÖZÜM BULUNSUN”

Konuyla ilgili İzmit Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve itfaiyeyi hem kendisinin hem de mahalle muhtarının aradığını belirten Aksoy, “Muhtarımızdan başka kimse ilgilenmedi. Kime söylediysek ‘yetkimiz yok’ cevabını verdi. Ben bu hayvanları öldürmek istemiyorum. Bir an önce çözüm bulunsun” ifadelerinde bulundu.

Bugün 17:21 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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