Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 17:29 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:36 TSİ

Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi

Körfez Yeniyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre Körfez Yeniyalı Mahallesinde bulunan Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgaya karışan 4 kişi darp edilerek ve bıçaklanarak yaralandı. ihbar üzerine pazar alanına çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Tarafların ayrılması ile birlikte yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Bugün 17:29 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi! mask
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi!
12 dairelik bina karantina altına alındı mask
12 dairelik bina karantina altına alındı
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti mask
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü! mask
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü!
Kurallara uymayan 185 kişiye para cezası kesildi mask
Kurallara uymayan 185 kişiye para cezası kesildi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor mask
Kadınlar Semra Korkmaz intiharının aydınlatılmasını istiyor
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler mask
Koronadan ölen kişiyi tabuta koyup fırına verdiler
Genç kadının intiharında yeni gelişme! mask
Genç kadının intiharında yeni gelişme!

GALERİ

30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL