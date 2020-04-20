Alınan bilgiye göre Körfez Yeniyalı Mahallesinde bulunan Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgaya karışan 4 kişi darp edilerek ve bıçaklanarak yaralandı. ihbar üzerine pazar alanına çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Tarafların ayrılması ile birlikte yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
Körfez Yeniyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Kapalı Pazar alanında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz