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Gökdeniz Bayrakdar yaş yasağına takıldı

Bu sezon sadece Türk futbolunun değil, Dünya futbolunda dikkat çeken isimlerinden biri olan Kocaelispor’un 18 yaşındaki milli futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar, yaş yasağına takılan ünlüler arasında ilk sıralarda geliyor
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Şarkıcı Aleyna Tilki gibi şöhret basamaklarını futbolda hızla tırmanan ve milli takıma yükselen Gökdeniz, genç ünlülerin kaderini paylaşıyor. de sosyal yaşantısını tamamen odasına hapsetmek zorunda kaldı. Tam da Milli takımla kamplara katılıp, maçlara çıkmaya hazırlanırken, Korona virüs salgının ortaya çıkması sonrasında mağdur olanların en ön sıralarında gelen Gökdeniz Bayrakdar, kariyerini devam ettirmek için bu boşluğu en iyi şekilde değerlendirip, formda kalmaya çalışıyor.

YAŞ YASAĞINA TAKILDI 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olduğu için Gökdeniz, bir aydır adeta evde hapis yaşantısı sürdürüyor. Gökdeniz, teknik direktörü Selahaddin Dinçer'in direktifleri doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bir an önce ligin başlamasına bekleyen genç futbolcu, çevresindeki müsait ortamda çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün 18:15 TSİ - Spor

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