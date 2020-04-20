Cumhurbaşkanı açıkladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

-Türkiye gücünü uluslararası hukuktan ve kendi çıkarlarını koruma iradesinden alan kararlı duruşuyla Akdeniz'deki tüm oyunları da bozmayı sürdürecektir.

-Son iki haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

-Koronairüs salgının önüne geçmek için aldığımız tedbirlerin meyvelerini toplamaya başladık.

-Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

-İyileşen hasta sayımız katlanarak artıyor.

-Bugüne kadar 3 milyona aşkın vatandaşımıza Vefa Destek Gruplarıyla hizmet verilmiştir.

-Salgının başladığı günden beri ülkemizde kayda değer bir kamu düzeni sorunu yaşanmadı.Kritik ilaçların üretimine yerli firmalarımız başladı.

“Dünyanın ve ülkemizin dikkatini salgınla mücadeleyi fırsata çevirmek isteyen Suriye rejiminin İdlib saldırganlığının artırdığını görüyoruz. Türkiye Rusya ile vardığı 5 mart mutabakatını koruyarak rejimin saldırganlığına geçit vermeyecek. Rejim böyle devam ederse çok ağır kayıplarla bunun bedelini ödeyecektir.”