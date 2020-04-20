Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişinin hayatını kaybettiği toplam vefat sayısının 2.140 olduğu açıklandı.
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Koronavirüsten can kaybı 2.140'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2.140'a vaka sayısının ise 4.674'e yükseldiğini açıkladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz