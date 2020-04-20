Kocaeli Pazarcılar Odası tarafından yapılan açıklamada 22 Nisan gece 00.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı sonrası perşembe günü kurulan pazarın çarşamba günü kurulayacağı açıklandı.
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Perşembe pazarının günü değişti!
Kocaeli Pazarcılar Odası tarafından yapılan açıklamada Perşembe pazarının sokağa çıkma yasağı sonrası Çarşamba günü kurulacağı açıklandı
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz