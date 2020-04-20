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Perşembe pazarının günü değişti!

Kocaeli Pazarcılar Odası tarafından yapılan açıklamada Perşembe pazarının sokağa çıkma yasağı sonrası Çarşamba günü kurulacağı açıklandı
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Kocaeli Pazarcılar Odası tarafından yapılan açıklamada 22 Nisan gece 00.00'da başlayacak olan sokağa çıkma yasağı sonrası perşembe günü kurulan pazarın çarşamba günü kurulayacağı açıklandı.

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