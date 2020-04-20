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Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı

Trabzon'da koronavirüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydar Baş'ın, cenazesinin definine katılanlar için karantina kararı alındı

Demirören Haber Ajansı
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BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile birlikte 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede tedaviye alındı. Akçaabat ilçesindeki özel hastanede tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca sevk edildiği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, 14 Nisan'da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Haydar Baş, Akçaabat ilçesindeki Şehitlik Tepesi'nde toprağa verildi.

YAKINLARI SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi,  koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Karantina uygulaması sürerken, koronavirüs tedavisi gören Haydar Baş'ın eşi, oğlu ve gelinin de aralarında bulunduğu 8 akrabası sağlığına kavuşup, taburcu edildi.

DEFİNE KATILANLAR, EVDE KARANTİNADA

Bu arada, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın cenazesinin defnine katılan, birinci derece yakınlarının yanı sıra bazı partililer de evde zorunlu karantinaya alındı. 14 gün süresince evde kalacak bu kişilerin ise aile hekimlerince takibe alındığı öğrenildi.

"EVDEN DIŞARI ÇIKMIYORUM"

Cenaze töreninin ardından Genel Başkan Haydar Baş'ın defin işlemlerinde yer alan BTP Trabzon İl Başkanı Nihat Hekimoğlu da, evde izole olduğunu belirterek, "Cenazedeki define katılanlar 14 günlük gözetim altında tutuluyor. Bunların içinde ben de varım. Evden dışarı çıkmıyorum. Merhum Başkanımızın değerli aile bireyleri de sağlıklarına kavuşarak, taburcu oldular. İnşallah bu salgın sürecini aşar, eski günlere döneriz" dedi.

Bugün 22:02 TSİ - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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