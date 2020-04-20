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Pazar yerlerinin kurulma tarihleri değişti...

İzmit Belediyesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle Doğu Kışla’da kurulan Perşembe Pazarı’nın çarşamba günü, pazar günleri kurulan Yahya Kaptan Pazarı ‘nın pazartesi günü, Kozluk Pazarı’nın ise Salı günü kurulacağını duyurdu
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Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağıyla İzmit Belediyesi, pazar yerlerinin kurulma tarihlerinde İzmit Kaymakamlığı ve Kocaeli Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmeler doğrultusunda değişikliğe gitti. 4 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağının Ramazan Ayı’nın başlangıcına denk gelmesi sonucu hem pazar esnafının hem de vatandaşların mağdur olmaması için acil olarak toplantı düzenlendi.

DOĞU KIŞLA, KOZLUK VE YAHYAKAPTAN’DA DEĞİŞİKLİK

23 Nisan tarihinde kurulması planlanan Doğu Kışla Parkı içerisindeki Perşembe Pazarı’nın 22 Nisan Çarşamba Günü kurulacağı açıklandı. Geçtiğimiz pazar günü sokağa çıkma yasağı sebebi ile kurulamayan ve bu pazar günü de yasağa takılan Yahyakaptan ve Kozluk’taki Pazar yerleri için de tarih değişikliğine gidildi. 21 Nisan Pazartesi günü kurulan Yahyakaptan Pazarı’nın önümüzdeki hafta 27 Nisan Pazartesi Günü kurulacağı açıklandı. Kozluk’taki pazar alanının ise bu hafta 21 Nisan Salı günü önümüzdeki hafta ise 28 Nisan Salı günü kurulacağı belirtildi. Yuvam Akarca’da Cumartesi günleri kurulan pazar alanının da tarihinin değiştirilmesi yönündeki görüşmelerin sürdüğü duyuruldu.

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