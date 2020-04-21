Alkollü sürücü kamyonun altına girdi

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Hamdi Yücel idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobil, Merkez Bankası mevkisinde hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkarak sol şeritte seyreden Mehmet Durgut idaresindeki 81 FC 438 plakalı kamyonun altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi yara almazken kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Durgut, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak verilirken 1.52 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü Hamdi Yücel’e adli para cezası uygulandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorumlar
(2 )
Aspiquileta - Geçmiş olsun ama kamyon sürücüsüne de ceza yazılmalı,senin sol şeritte ne işin var birader.
Can Can Ercan - Taksicinin alkollü yolda işi neeeees
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