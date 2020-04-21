Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 01:04 TSİ- Asayiş G: Bugün 01:10 TSİ

Alkollü sürücü kamyonun altına girdi

İzmit D-100 karayolunda alkollü sürücünün hatalı sollama yaparak kamyonun altına girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan Hamdi Yücel idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobil, Merkez Bankası mevkisinde hatalı sollama nedeniyle kontrolden çıkarak sol şeritte seyreden Mehmet Durgut idaresindeki 81 FC 438 plakalı kamyonun altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi yara almazken kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Durgut, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik yaklaşık 1 saat boyunca kontrollü olarak verilirken 1.52 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü Hamdi Yücel’e adli para cezası uygulandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yolda trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün 01:04 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(2)
01

Aspiquileta - Geçmiş olsun ama kamyon sürücüsüne de ceza yazılmalı,senin sol şeritte ne işin var birader.

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 21 Nisan 01:15
02

Can Can Ercan - @Aspiquileta 01 nolu yoruma cevabı: Taksicinin alkollü yolda işi neeeees

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 01:18

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Yaşlı kadına TIR çarptı! mask
Yaşlı kadına TIR çarptı!
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi! mask
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi!
12 dairelik bina karantina altına alındı mask
12 dairelik bina karantina altına alındı
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti mask
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü! mask
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Nizam Şen'in acı kaybı mask
Nizam Şen'in acı kaybı

GALERİ

30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL