Kartepe'nin sokak hayvanları yalnız kalmadı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 önlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi ekipleri sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarına devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde devam eden çalışmalar, yeni genelgeler ve kararlar uyarınca genişletilerek uygulanıyor.

BÜTÜN İHTİYAÇLARI GİDERİLİYOR

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında uygulanan sokağa çıkma yasağında iyice yalnız kalan sokak hayvanlarını ihmal etmediler. Belediye ekipleri sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını hafta sonu turları ile giderdi. Beslenmesinden, bakımlarına kadar titizlikle ilgilenilen sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğal ortamlarında giderildi.

CAN DOSTLARIMIZ BİZLERE EMANET

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Sokağa çıkma yasağı süresince can dostlarımız da bize emanetti. Evdekaldığımız bu günlerde hiç bir şeyden habersiz ve çaresiz küçük dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Günlük kuru mama ve diğer gıdaların sağlandığı bakım alanlarına konuk olan sokak hayvanlarının sağlık kontrolleri de bünyemizdeki veteriner hekim tarafından yapılıyor. Aklınız kalmasın biz onları da düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.