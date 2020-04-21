Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 09:45 TSİ- Asayiş G: Bugün 09:55 TSİ

Kocaeli’de feci kaza

Başiskele'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun beton köprü ayağına çarpması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Kaza, sabah saatlerinde Başiskele D-130 Karayolu Yeniköy Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Berkay Bayram idaresindeki 41 N 0646 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak köprülü kavşağın beton ayaklarına çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Sevcan Bayram (43), Hayrettin Bayram (43) ve sürücü Berkan Bayram araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan, Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Berkan Bayram ise Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Sevcan Bayram, Hayrettin Bayram’ın cenazeleri Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bugün 09:45 TSİ - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Yaşlı kadına TIR çarptı! mask
Yaşlı kadına TIR çarptı!
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu! mask
Kocaeli'nin haftalık uyuşturucu bilançosu!
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi! mask
Kocaeli'de 1 milyon TL ceza kesildi!
12 dairelik bina karantina altına alındı mask
12 dairelik bina karantina altına alındı
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti mask
Denetime takılan aracın bagajından çıktı yok artık dedirtti
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü! mask
Siparişini getiren kurye tarafından korkunç şekilde öldürüldü!
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Nizam Şen'in acı kaybı mask
Nizam Şen'in acı kaybı

GALERİ

30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi mask
Deniz polisinden drone ile korona virüs denetimi
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi mask
İzmit Körfezi’nde görsel şölen sunan yunuslar havadan görüntülendi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL