Başvuran herkese 1000 lira verilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3’üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

E-DEVLET KAPISINDAN YAPILACAK

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.

BAŞVURU YAPARKEN BU UYARIYA DİKKAT EDİN

Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi ’0’ olanların pazartesi, ’2’ olanların salı, ’4’ olanların çarşamba, ’6’ olanların perşembe ve ’8’ olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

İşte o şartlar;

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak. Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar yararlanamayacak.

Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.