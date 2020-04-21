Başiskele’de Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor

Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs salgının etkili olduğu bu zorlu dönemde de çalışmalarını sosyal mesafeyi koruyarak gerekli tedbirleri alarak sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında son olarak ekipler Barbaros Mahallesi Vahap Dayı Sokak’ın çeşitli nedenlerden dolayı bozulan parke yolunu tamir etti. Ekipler ayrıca Doğantepe Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgallarının kırılan bölümünü de yenisi ile değiştirdi.

KALDIRIMLAR YAYALAR İÇİN DAHA GÜVENLİ HALE GETİRİLİYOR

Yolları daha kullanışlı ve güvenli bir yapıya kavuşturmak için iyileştirmeler yapan belediye ekipleri, cadde ve sokakların kaldırımlarını da yaparak yayalar için daha güvenli hale getiriyor.Baskı beton kaldırım yapım çalışmaları kapsamında ekipler, son olarak Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi’nin baskı beton kaldırımını tamamladı.