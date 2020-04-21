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Türkiye’de koruyucu aile sıralamasında Kocaeli ilk 10'a girdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilere göre Sivas’ta 45 koruyucu aile tarafından 50 çocuğa bakılıyor

İhlas Haber Ajansı
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Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan uygun aile ya da kişiler olarak adlandırılan koruyucu aile konusunda 2019 yılına ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK LİSTESİNDE KOCAELİ İLK 10'A GİRDİ

TÜİK; Sivas’ta 45 koruyucu aile tarafından 50 çocuğa bakıldığını açıkladı. Türkiye’de koruyucu aile sayısı bakımından 37’inci sırada yer alan Sivas, koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı bakımından ise 38’inci sırada yer aldı.Türkiye’de koruyucu aile sayısının en fazla olduğu 10 il İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Bursa, Adana, Hatay ve Gaziantep olarak açıklandı.

Bugün 11:12 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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