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Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Başiskele'de koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla birlikte yaşadığı 17 daireli site karantina altına alındı

Demirören Haber Ajansı
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Başiskele Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı. 

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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