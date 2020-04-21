Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Başiskele Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.
KARANTİNAYA ALINDILAR
Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz