Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Ramazan ayında Kocaeli'deki fırınların uygulayacakları pide fiyatlarını açıkladı. Başkan Sarı'nın verdiği bilgilere göre 370 gram küçük pidenin fiyatı 3,5 TL, 740 gram büyük pidenin fiyatı ise 7 TL olacak.
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Kocaeli'de pide fiyatları belli oldu
24 Nisan Cuma günü başlayacak olan Ramazan ayı öncesi pide fiyatları belli oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz