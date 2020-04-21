Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; ''Açık olduğumuz 23 Nisan Perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 22 Nisan Çarşamba günü 12:00-17:00 saatleri arasına alındı.Önümüzdeki hafta tekrar Pazartesi Perşembe günleri 12.00 - 17.00 saatleri arası halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.'' denildi.
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Kocaeli kuyumcuları da gün değişikliğine gitti
Koronavirüs nedeni ile dün açıklanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Kocaeli'de bulunan kuyumcular da açılış günlerini değiştirdi
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz