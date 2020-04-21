Kocaeli kuyumcuları da gün değişikliğine gitti

Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada; ''Açık olduğumuz 23 Nisan Perşembe günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinden dolayı 22 Nisan Çarşamba günü 12:00-17:00 saatleri arasına alındı.Önümüzdeki hafta tekrar Pazartesi Perşembe günleri 12.00 - 17.00 saatleri arası halkımıza hizmet vermeye devam edecektir.'' denildi.