İzmit’te tekstil kumbaralarının sayısı 250’ye çıkarıldı

Tekstil atıklarının geri dönüşüm ile yeni kazandırılması için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kent genelindeki tekstil kumbarası sayısını 250’ye yükseltti. Vatandaşların bilinçli bir şekilde tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırabilmesi adına kurulan kumbaralar ile son bir ayda yaklaşık 250 ton atık tekstil toplanmış oldu.
GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLANDI
Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin düzenli olarak temizlik işleminden geçirdiği ve her geçen gün sayısını arttırdığı kumbaralar ile İzmitliler tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına büyük katkı sağlamış oldu.Kentin farklı noktalarındaki caddelere yerleştirilen kumbaralar vatandaşların istekleri doğrultusunda canlı renklere boyanarak kent estetiğine de katkı sağlıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz