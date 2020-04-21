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İzmit’te tekstil kumbaralarının sayısı 250’ye çıkarıldı

İzmit Belediyesi’nin kent genelinde atık tekstil kumbara sayısını 250’ye çıkartmasıyla İzmitliler geri dönüşüme son bir ayda yaklaşık 250 ton atık tekstil kazandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Tekstil atıklarının geri dönüşüm ile yeni kazandırılması için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kent genelindeki tekstil kumbarası sayısını 250’ye yükseltti. Vatandaşların bilinçli bir şekilde tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırabilmesi adına kurulan kumbaralar ile son bir ayda yaklaşık 250 ton atık tekstil toplanmış oldu.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI SAĞLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerinin düzenli olarak temizlik işleminden geçirdiği ve her geçen gün sayısını arttırdığı kumbaralar ile İzmitliler tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına büyük katkı sağlamış oldu.Kentin farklı noktalarındaki caddelere yerleştirilen kumbaralar vatandaşların istekleri doğrultusunda canlı renklere boyanarak kent estetiğine de katkı sağlıyor.

Bugün 12:32 TSİ - Gündem

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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