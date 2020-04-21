Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu

Alınan bilgiye göre İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde bulunan İzmit Belediyesi hafriyat dökim sahasında hurda toplayan kişiler, çuvalın içinde battaniyeye sarılı halde çürümüş ceset bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme işlemlerinin ardından çürümüş haldeki ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cesedin uzun süredir burada olduğu ancak başka bir mahalleden buraya getirildiği belirlenirken cinsiyeti ve kimliği genüz tespit edilmedi. Polis ekipleri sahaya hafriyat döken belediye personeli ile cesedi bulan hurda toplayıcısının ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.