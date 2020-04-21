Sar ailesine, Büyükşehir sahip çıktı

Koronavirüs salgınında vatandaşlara aralıksız hizmet vermeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi insanlara yardım elini esirgemiyor. 1 buçuk yıl önce Karamürsel ilçesine Şanlıurfa’dan gelen İbrahim Sar ve ailesine de Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. Aile, İzmit Kuruçeşme’deki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi’ne yerleştirildi.

4 AY ÖNCE KARAMÜRSEL’E TAŞIMMIŞLAR

Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin derdine derman olmaya devam ediyor. Bir buçuk yıl önce memleketinden Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşen ve maddi imkansızlıktan mezbeleliği andıran bir yerde yaşayan Sar ailesine de sahip çıkıldı.

DEPOYU ANDIRAN EVDE YAŞIYORLARDI

Biri 4 yaşında diğeri ise 8 aylık olan çocukları ve eşi ile yaşayan İbrahim Sar’a Büyükşehir ekipleri kucak açtı. Yaşadıkları depoyu andıran yere gelen Büyükşehir yetkilileri, aileyi İzmit ilçesinde bulunan Barınma Merkezi’ne yerleştirdi. Sıcak bir yuvaya kavuşan aile Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

“HAYATA YENİDEN TUTUNDUM”

Baba İbrahim Sar, bir tersanede çalıştığını ifade ederek çocukları ile birlikte gerçek bir ev ortamında yaşayacakları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyükşehir Barınma Merkezi’nde maddi ve sosyal desteklerinin yapıldığını kaydeden baba Sar, Artık yeniden hayata tutundum. İnşallah bundan sonra yeni bir sayfa açılacak bizim için” dedi.