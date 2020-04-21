Kartepeli yaşlıların bakımları evlerinde yapılıyor

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) Covid-19’a karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerine aralıksız devam ediyor. YAŞ-BAK ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri Kartepeli ihtiyaç sahibi büyüklerinin ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyorlar. Ekipler, felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimler tarafından verilen tedavi amaçlı reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.

BELEDİYE BAŞKANI '' KRİTİK EŞİĞİ AŞMAMIZA AZ KALDI''

Yaşılara yönelik hizmetler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Evlerinizde kalmanız, siz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Tedbirlere sıkı sıkı bağlı kalırsak kritik eşiği aşmamıza az kaldı. Sizler bizler için çok kıymetlisiniz. Siz evlerinizde kalın neye ihtiyacınız varsa biz yanınızdayız” ifadelerini kullandı.