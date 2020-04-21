Kocaeli Gazetesi #EvdeKal Kocaeli Gazetesi #EvdeKal
Reklamı Kapat
Bugün 13:22 TSİ- Gündem G: Bugün 13:24 TSİ

Darıca’da 23 Nisan’ın 100. yılına özel kutlama

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan’ın 100. yılında Darıcalı çocuklara özel program hazırlandı. 100. yılda 100 çocuğa çekilişle hediye dağıtan Darıca Belediyesi, 23 Nisan Perşembe günü de üstü açık otobüsle şehir turu attırarak Darıcalı çocukları eğlendirecek
mask

Darıca Belediyesi, ulusal egemenliğin simgesi olan 23 Nisan’ın 100. Yılında Darıcalılara özel bir kutlama programı hazırladı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hazırlanan kutlama programı Darıcalı çocuklara ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşatacak.

100. YILDA 100 ÇOCUĞA HEDİYE

Darıca Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. Yılı olması nedeniyle 100 çocuğa çekilişle kelime oyunu dağıttı. Darıca Belediyesi’nin resmi instagram hesabından gelen yorumlar arasından canlı yayında gerçekleşen çekilişle şanlı 100 kişiye kelime oyunu hediye edildi. Yaklaşık 10 bin beğeni arasından yapılan çekilişle hediyeler dağıtılırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yaptığı açıklamada “Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını ve sosyal mesafe kuralı nedeniyle buruk kutluyoruz. Çocuklarımız evde sıkılmasınlar ve aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirsinler diye çekilişle kelime oyunu dağıtmayı planladı. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın aileleriyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak” diye konuştu.

DARICALI ÇOCUKLAR İÇİN ŞEHİR TURU

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan’da Darıcalı çocuklara yönelik sürpriz kutlama programı da hazırladıklarını ifade ederek “Geçtiğimiz gün evde kalan vatandaşlarımız için üstü açık otobüsümüzle şehir turu atarak moral konseri düzenledik. Vatandaşlarımızdan yoğun ilgi ve beğeni gördük. Aynı şekilde 23 Nisan’da çocuklarımız için de üstü açık otobüsümüzle şehir turu düzenleyeceğiz. Otobüsümüz çocuk bandosu eşliğinde mahallelerden ve sokak aralarından geçerek evlerinde bulunan çocuklarımıza eğlenceli vakit geçirecek. Çocuklarımızı ve ailelerini ellerinde Türk bayraklarıyla pencere ve balkonlara bekliyoruz” diye konuştu.

HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYALIM

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yılında tüm Türkiye’de akşam saat 21.00’da evlerin balkonunda İstiklal Marşı okunacağını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıcalılara da çağrıda bulunarak “TBMM’nin açılışının 100. Yılı kutlu olsun. 100. Yıl coşkusunu hep birlikte yaşayalım. Bizler belediye önünde İstiklal Marşımızı okuyacağız. Değerli Darıcalı hemşerilerimizi de evlerinin balkonundan hep bir ağızdan İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.  Akşam saat 21.00’da 100. Yıl coşkusunda buluşalım” diye konuştu.

Bugün 13:22 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Kartepeli yaşlıların bakımları evlerinde yapılıyor mask
Kartepeli yaşlıların bakımları evlerinde yapılıyor
Başiskele’de Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor mask
Başiskele’de Üst Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Kocaeli Şehir Tiyatroları personelinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek mask
Kocaeli Şehir Tiyatroları personelinden sağlık çalışanlarına anlamlı destek
Kartepe'nin sokak hayvanları yalnız kalmadı mask
Kartepe'nin sokak hayvanları yalnız kalmadı
333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi mask
333 Türk vatandaşı İngiltere'den Türkiye'ye getirildi
YÖK Başkanı duyurdu; 'Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro tahsis edildi' mask
YÖK Başkanı duyurdu; 'Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro tahsis edildi'
Anket Sokağa çıkma yasağının süresi uzatılmalı mı?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı mask
İzmit’te binayı ağaç sansarları bastı
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi mask
Körfez'de feci kavga! İki grup birbirine girdi
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz mask
İzmit Belediyesi: Kimseden icazet alacak değiliz
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması mask
İçişleri’nden sokağa çıkma yasağı açıklaması
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor mask
Vatandaşın veresiye defteri kapanıyor
Nizam Şen'in acı kaybı mask
Nizam Şen'in acı kaybı

GALERİ

Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu mask
Çuval içinde battaniyeye sarılı ceset bulundu
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı mask
D100’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı mask
30 bini aşkın işçi iş başı yaptı
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti mask
Mahalle sakinlerine anons sisteminden kemençe dinletti
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar! mask
Sesi duyunca balkona çıkıp göbek attılar!
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı mask
Minikler 23 Nisan’ı böyle kutladı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL