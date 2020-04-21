Karamürsel’de din görevlileri evde kalanlara ekmek servisi yapıyor

Karamürsel Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan ilçe müftülüğündeki din görevlileri koronavirüs nedeniyle hafta sonları sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ereğli mahallesinde kapı kapı dolaşarak ücretsiz ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLANLARA DİN GÖREVLİLERİ YETİŞTİ

65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını da karşılayan, din görevlileri’ sokağa çıkmaları yasak olan vatandaşlarımıza ulaşarak ihtiyaçlarını ve talep ettikleri banka ve faturalarının yatırmalarında yardımcı oluyoruz, vatandaşlarımızdan övgü dolu sözler bizleri çok mutlu ediyor onların duaları yeterli olduğunu belirttiler.