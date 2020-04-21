Karamürsel’de vatandaş yasağa uydu sokaklar boş kaldı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı yurt genelinde olduğu gibi Karamürsel İlçesinde de ikinci defa uygulandı. Uygulanan sokağa çıkma yasağının sorunsuz geçerken, vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

SOKAK VE CADDELER BOŞ KALDI

Sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Zaruri ihtiyaçlar dışında kimse dışarı çıkmadı. Yoğunluğun yaşandığı cadde ve sokaklar yerini kuş cıvıltılarına bıraktı. Tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız olan Karamürsel sokakları, caddeleri ve yolları bom boş kaldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ KİMLİK KONTROLÜ YAPTI

Güvenlik güçleri ise bütün ilçe merkezlerinde giriş çıkış noktalarında kontrol ve denetim faaliyetini artırdı. Polis kentin ana caddelerinde devriye faaliyetini artırarak, bölgelerinde yaya ve araçlarıyla devriye görevi yürüterek sokakta gezen vatandaşlara gerekçelerini sorarak kimlik kontrolü yaptı.