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CHP’de neler oluyor?

CHP İzmit İlçe eski Sekreteri Ali Kuzu ‘reklamla geçiniyorlar’ diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu. Hodri Meydan Taraftar Derneği’nin eski Başkanı Enver Güler’in İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde işe başlamasına da CHP İzmit İlçe eski Yöneticisi Ali Sarı “Yere batsın adaletiniz” diyerek tepki gösterdi

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit İlçe eski Sekreteri Ali Kuzu sosyal medya hesabından ‘Partimin vurdum duymazlığı, günü reklamla geçirmesi hatta ve hatta bir iki yardımı dahi ayrımcılık yaparak mahallelerde bu bize karşı diyerek yaptığımız 0 yıllarca hizmeti göz ardı ederek bizleri yok sayması bardağı taşıran son damla olması bizleri yeterince derinden üzmüştür” ifadelerinde bulunmasının ardından partisinden istifa ettiği duyurdu. Kuzu’nun istifası tartışmalara neden olurken Hodri Meydan Taraftar Derneği’nin eski Başkanı Enver Güler’in İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde işe başlamasına da CHP İzmit İlçe eski Yöneticisi Ali Sarı “Yere batsın adaletiniz” diyerek tepki gösterdi.

“ATATÜRK SAĞ OLSAYDI”

CHP İzmit İlçe eski Sekreteri Ali Kuzu yaptığı paylaşımda, “Sosyal demokrat düşüncenin Atatürk ilke ve inkılaplarının parti üyesi olmadan yaşanabileceği doğrultusunda aldığım kararın ne kadar haklılığını yıllarca canımdan çok hatta ve hatta aile üyelerimden çok önemsediğim partimin vurdum duymazlığı günü reklamla geçirmesi hatta ve hatta bir iki yardımı dahi ayrımcılık yaparak mahallelerde bu bize karşı diyerek yaptığımız 0 yıllarca hizmeti göz ardı ederek bizleri yok sayması bardağı taşıran son damla olması bizleri yeterince derinden üzmüştür. Biz siz yokken de Kuva-i Milliye ruhunu yaşıyorduk ben sizden değil de açık açık karşı olduğum ideolojiden özür dilerim siz haklısınız Atatürk sağ olsaydı önce sizi değil biz CHP li olamayanları… “ ifadelerinde bulundu.

 

Enver Güler’in İzmit Belediyesi’nde işe alınmasıyla ilgili olarak da CHP İzmit İlçe eski Yöneticisi Ali Sarı, “Yere batsın adaletiniz yere batsın emek düşmanlığınız yere batsın liyakat anlayışınız” dedi. 

Bugün 13:59 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

(1)
01

Hızlı - Tekirdağ nire izmit nire bi kadar olur üj bej idare edirik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 21 Nisan 15:39

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