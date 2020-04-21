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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu

İhlas Haber Ajansı
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan korona virüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın son mesajı da yürekleri parçaladı. Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.

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Muhabir İhlas Haber Ajansı

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