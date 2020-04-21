Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de sarsan korona virüs, can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Virüsle nedeniyle gece gündüz demeden çalışan sağlık çalışanlarından da acı haberler geliyor. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın son mesajı da yürekleri parçaladı. Kalaycı'nın o mesajını meslektaşı Doç. Dr. Erdinç Nayır, sosyal medya hesabından paylaştı. Kalaycı'nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu.
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Koronadan ölen doktorun yürek yakan mesajı
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı’nın son mesajını bir meslektaşı paylaştı. Kalaycı’nın vefat etmeden önce "Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?" dediği ifadesine yer verilen mesaj ise yürekleri burktu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz