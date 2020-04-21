Fikret Hocaoğlu emekçiler üzerinden kirli siyaset yapamazsın

Emeğin ve emekçinin üzerinden kim siyaset yaparsa yapsın bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Zaten kamuoyu çoğunluğu da bizimle aynı düşünceyi paylaştığını tepkileriyle ortaya koymuştur. Genel İş Sendikası Kocaeli Şubesi’nin yetkili olduğu; İzmit Belediyesi, Dilovası Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde şu an insanların hayatını kolaylaştırmak için büyük bir özveri gösteren emekçi arkadaşlarımız bizim gözbebeğimizdir. Onların emeklerini sığ siyasete alet eden bu şahsı ne emekçiler ne de kent kamuoyu unutmayacak ve affetmeyecektir.

DİSK Genel-iş Kocaeli Şube Başkanı Vedat KÜÇÜK