MHK'dan önemli duyuru

TFF'nin resmi sitesinden açıklama yapan Merkez Hakem Kurulu, talimat değişikliğini şu şekilde duyurdu:
"TFF Yönetim Kurulu'nun 14.04.2020 tarihinde yaptığı toplantıda MHK Talimatı'na Geçici Madde-6 eklenerek tüm 31 Mayıs tarihleri 31 Temmuz olarak değiştirilmiş ve bu değişiklik tff.org'da yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
SINAV TAKVİMİ DAHA SONRA YAYINLANACAK
Bu değişiklikle 2020-21 vize dönemi ve Sınav Takvimi ertelenmiştir. TFF Yönetim Kurulu'nun liglerin yeniden başlaması hakkında vereceği karara bağlı olarak, yeni Sınav Takvimi daha sonra MHK tarafından yayınlanacaktır."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz