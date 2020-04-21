Polisan Holdoing A.Ş. Ramazan ayı nedeniyle Kocaeli’de 1250 adet gıda kolisi dağıtma kararı aldı. Covit-19’un yol açtığı olumsuz koşulların aşılması noktasında birçok firma, muhtaç aileler ve bu süreçte işsiz kalan vatandaşlara destek seferberliği başlattı. İhtiyaç sahiplerine destek olan firmalar arasında Polisan Holding A.Ş. de eklendi. Genel müdürlüğü İstanbul da, üretim tesisleri ise Dilovası ve Gebkim’de bulunan Polisan Holding, yerel yönetimler ve bürokratlarla görüşerek Kocaeli Valiliği üzerinden 650 adet, Dilovası Belediyesi aracılığıyla da 600 adet olmak üzere, toplam 1250 adet Ramazan kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Bugün 16:08 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:10 TSİ
Polisan’dan 1250 paket ramazan kolisi
Dilovası ve GEBKİM üretimine devam eden Polisan Holding, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kocaeli ilinde ihtiyaç sahibi aileler için 1250 paket ramazan kolisi dağıtacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz