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İzmit caddeleri pencerelerden, çocuk sesleriyle şenlenecek

İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı etkinliklerle, İzmit caddelerini tam anlamıyla bayram yerine çevirecek. Etkinlikler kapsamında 22-23 Nisan tarihlerinde 41 Bando ekibi ve kostümlü animatörler Mini TIR üzerinden şarkılar eşliğinde cadde ve sokakları dolaşarak, 23 Nisan’ı çocuklarla birlikte doyasıya kutlayacak
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İzmit Belediyesi, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel bir kutlama programı hazırladı. İki gün sürecek program kapsamında 41 Bando ekibi ve kostümlü animatörler, İzmit Belediyesinin bayrama özel olarak hazırladığı mini tır üzerinden sosyal mesafeye özen göstererek gerçekleştireceği etkinliklerle İzmit çocuklarına bayram havasını doyasıya yaşatacak.

BAYRAM COŞKUSU İKİ GÜN SÜRECEK

Etkinlikler 22 Nisan 2020 Çarşamba günü 11.00 /16.00 saatleri ile 23 Nisan Perşembe günü 14.00

/16.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. Etkinlik sırasında belediye araçlarından oluşan bir kortej de oluşturulalacak. Etkinliğe eşlik edecek olan zabıta araçları da, bayrama özel olarak süslenecek.

Gösteriler sırasında yapılacak anonslarla, 23 Nisan coşkusu İzmit halkıyla doyasıya kutlanacak.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN ÇOCUKLARA BAYRAM MESAJI

Mini TIR ile önceden belirlenen ana arterler üzerindeki güzergâhları dolaşacak olan 41 Bando ekibi ve animatörler, müzik gösterisiyle çocukları selamlayacak. Gösteriler sırasında ekipler balkon ve pencerelerdeki çocuklarla şarkılar söyleyip, bayram coşkusunu evlere taşıyacak. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in bayram mesajı da, araçların geçişi sırasında seslendirilerek, çocuklara ulaştırılacak.

 

ETKİNLİK GÜZERGÂHLARI

START: Merkez Bankası-Cumhuriyet Cad.-Cengiz Topel Cad.-Ş.Rafet Karacan Bulvarı-

Demokrasi Bulvarı-Akkavaklar Cad.-Uluçınar Cad.-Çamsakızı Cad.-Akasyalar Cad.-Sarı Mimoza

Cad.-Bestekar Amir Ateş Cad.-İshak Paşa Cad.-Sultan Murat Cad.-Fatma Seher Cad.-Sakıp

Sabancı Bulvarı-Bağımsızlık Cad.-Vatan Cad.-Ahmet Müfit Bey Caddesi

 

DÖNÜŞ: Vatan Cad.-Bağımsızlık Cad.-Sakıp Sabancı Bulvarı-Fatma Seher Cad.-Sultan Murat

Cad.-Gündoğdu Cad.-Yeşilova Cad.-Turangüneş Cad.-İnönü Cad.-Ruşen Hakkı Cad.-İstanbul

Karayolu-Lozan Cad.-İnkılap Cad.-Salim Dervişoğlu Cad.-Sulucak Sokak-Sahilyolu Sokak-

Mithatpaşa Cad.-Karayolu Sokak-Şirintepe-İstanbul Ankara Cad.

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