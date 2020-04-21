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Başkan Söğüt’ten 23 Nisan mesajı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Söğüt, “23 Nisan, Türk Devleti’nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir” dedi
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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında çocuklara seslenen Başkan Şener Söğüt, “Sevgili çocuklar; her yıl coşkuyla statlarda kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl evlerimizde kutlayacağız.23 Nisan coşkusunu evlerinizden taşıracağınıza inanıyorum. Bizleri mutlu eden yüzünüzdeki gülümsemeden mahrum kaldığımız bu süreci en kısa sürede atlatacağız. 

DEĞERİN GÖSTERGESİ

23 Nisan, Türk Devleti’nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Bugünün küçükleri olan sizler, yarının büyükleri olup ülkeleri, dünyayı yöneteceksiniz. 23 Nisan, çocuklarımızın olduğu kadar ülke için de önemli bir tarihtir. Özgürlüğümüzü bize kazandıran Büyük Millet Meclisimizin kuruluş tarihidir. Biz bu önemli günü özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı emanet bırakacağımız çocuklarımızla kutluyoruz.


BARIŞ VE HUZUR İÇERİSİNDE

Her günümüzün 23 Nisan neşesi ve coşkusuyla kardeşlik, birlik, beraberlik, barış ve huzur içinde geçmesini temenni ediyorum. Bu vesile ile bugünü bize ve tüm dünya çocuklarına armağan eden ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

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